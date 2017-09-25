ADASU HES, yaklaşık 28 milyon lira değerinde enerji üretti

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Nehri üzerinde inşa edilen ADASU HES projesinin 28 milyon lira değerinde enerji ürettiğini bildirdi.

Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin enerji üretim kapasitesini arttırmak amacıyla projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetimin HES inşa ettiğini, Sakarya Nehri'nin boşa akan suyunu enerjiye dönüştürdüklerini belirten Toçoğlu, "Hizmete alındığı 2013 yılından bu yana ADASU HES ile yaklaşık 28 milyon lira değerinde enerji ürettik. Akçay Barajı, Çamdağı Barajı, Keremali İçmesuyu ve HES Projesi ile üretim kapasitemizi daha da yukarılara taşıyacağız. Sakarya'yı, tükettiği enerjiyi üreten bir şehir haline dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Toçoğlu, yerel yönetimler arasında enerji üretiminde lider olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sakarya Nehri üzerinde inşa ettiğimiz ADASU HES, 9,60 megavatlık kurulu güce sahip. Enerji üretiminde bu değer ile yerel yönetimler arasında lider durumdayız. Bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında inşa ettiğimiz Akçay Barajı ile bu kapasitemizi iki katın üzerine çıkaracağız. İçme suyu iletim hattı üzerinde inşa edeceğimiz 3 adet HES ile toplamda 12 megavatlık kurulu güce sahip olacağız. Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluştururken aynı zamanda şehrimizin enerji üretim kapasitesini arttıracağız. Bu yönü ile Akçay Baraj Projesi de Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor."

- "Şehrimizin enerjisine güç katıyoruz"

Zeki Toçoğlu, hayata geçirdikleri dev yatırımlarla kentin altyapı geleceğini garanti altına aldıklarını, 16 ilçeyi sağlam altyapıyla buluşturacak adımlar attıklarını ve yeni projeler ürettiklerini kaydetti.

Altyapı yatırımlarının yanı sıra enerji alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Toçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Akçay Baraj Projesi'nin yanında Akyazı ilçemizde de yeni bir HES inşa ediyoruz. Keremali İçmesuyu ve HES projesi ile inşa ettiğimiz 18 kilometrelik içme suyu isale hattı üzerine 1 megavat kurulu güce sahip yeni bir HES inşa edeceğiz. Yine şehrimizin kuzeyinde Karasu ve Kocaali'de planladığımız Çamdağı Baraj Projesi'nde de enerji üretimi için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yeni projelerimizin de tamamlanmasıyla şehrimizin enerji üretim kapasitesi çok ciddi ölçüde artacak. Enerji üretimindeki liderliğimiz daha da pekişecek. İnşa ettiğimiz HES'lerle Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin enerjisine güç katmaya devam edeceğiz."