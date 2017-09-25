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Doğu Anadolu'da sıcak hava

25 Eylül 2017 Pazartesi, 14:36

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Erzurum ve Kars'ın kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Kars'da 9, Erzincan'da 13, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının Erzincan 30, Iğdır 29, Ağrı 26, Erzurum 25, Kars ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.


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