Dört gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde dört gün önce kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi Yeşilırmak'ın kıyısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karamustafalı Mahallesi'nde vatandaşlar Yeşilırmak'ın kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede cesedin, dört gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Emre Demiroğlu'na (22) ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.