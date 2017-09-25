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Dört gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu

25 Eylül 2017 Pazartesi, 14:44

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde dört gün önce kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi Yeşilırmak'ın kıyısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karamustafalı Mahallesi'nde vatandaşlar Yeşilırmak'ın kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede cesedin, dört gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Emre Demiroğlu'na (22) ait olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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