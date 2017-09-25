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Antalya DOB'da "Carmen" haftası

25 Eylül 2017 Pazartesi, 14:48

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Fransız besteci Bizet'in ünlü "Carmen" operasını bu sezon ilk kez 28 Eylül'de sahneleyecek.

Libretto Ludovic Halevy-Henri Meilhac'in yazdığı ve Evin Atik'in sahneye koyduğu eser, muhafız çavuşu Don Jose'nin Çingene kızı Carmen'e olan ihtiraslı aşkının cinayetle sonlanmasını anlatıyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek, Antalya DOB çocuk korosunu Esra Serbest yönetirken, oyunun dekoru Çağda Çitkaya, kostüm Alev Tol, ışık Müfit Özbek ve koreografi Mehmet Sipahi tarafından hazırlandı.

Eserin perşembe günü gerçekleştirilecek gösteriminde Medine Tuganova "Carmen", Koray Damcıoğlu "Don Jose", Arda Aktar "Escamillo", Nurdan Küçükekmekçi "Micaela", Taner Ölçen "Zuniga", Onur Alpaslan "Morales", Serap Demirhan Işık "Frasquita", Seçil Eyilikeder "Mercedes", Selahattin Denizsümüren "Lillas Pastia", Ümit Burak Tekinay "Le Dancairo" ve Devrim Demirel de "Le Remendado" rollerini canlandıracak.

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