Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kandıra ilçesinde göçmenleri taşıyan teknenin 3 gün önce batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görenlere ilişkin, "6 çocuğun 5'inin genel durumu iyi, 2'si kliniğe geçiriliyor. Liya bebekte bir aksilik olmazsa yarın onu da geçireceğiz. Şu anda hayati tehlikesi geçti." dedi.

Hülagü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine cuma günü itibarıyla 6'sı çocuk 9 müracaat olduğunu belirterek, erişkinlerden bir kadının ölü doğum yaptığını söyledi.

Bebeğin morga alındığını, annenin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Hülagü, çocuklardan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca helikopterle kurtarılan ve hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde tutulan 4 yaşındaki Liya'nın mazot yutmaya bağlı olarak entübe (solunum için boru takılması) edildiğini kaydetti.

- Minik Liya yarın yoğun bakımdan çıkacak

Hülagü, diğer 2 çocuktan birinin durumu ağırlaşmaya başladığında yoğun bakıma alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Toplam 3 çocuğumuzu yoğun bakıma aldık. 2'si acilde kontrol altında, onlar için yoğun bakım şartlarına gerek kalmadı. Birisini servise almıştık. Sabah kendim de baktım. Özellikle Liya bebek, ekstübe (solunum için takılan borunun çıkarılması) edildi, şu anda kendi solunum alıp veriyor. Kendisiyle de konuştum, bazıları Arapça, bazıları Kürtçe ve İngilizce biliyormuş. Bebeklerden biri İngilizce konuşabiliyor onunla konuştuk. Bebeklerimizden 2'sinin durumu iyi onları servise alacağız. Liya bebek için biraz daha gözetim yapacağız. Muhtemelen onu da yarın kliniğe geçireceğiz."

Tıbbi gereklilik ne varsa en üst düzeyde yerine getirdiklerini anlatan Hülagü, şunları söyledi:

"Şu an bize müracaat edip de hayati tehlike riski taşıyanlar normale dönmüş oldu. 6 çocuğun 5'inin genel durumu iyi, 2'si kliniğe geçiriliyor. Liya bebekte bir aksilik olmazsa yarın onu da geçireceğiz. Şu anda hayati tehlikesi geçti, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle biraz daha tedavilerine yoğun bakım şartlarında tamamlayıp yarın da onu geçirip belki birkaç gün için onu da taburcu edecek duruma getireceğiz."

Hülagü, Kocaeli'de böyle bir merkezin olmasının avantaj sağladığını aktararak, olaydan sonra her türlü yardıma hazır olduklarını ve bunun için helikopter pistini boşalttıklarını ilgili merkeze ilettiklerini bildirdi.

KOÜ'nün en üst düzeyde sağlık hizmetini sağladığını belirten Hülagü, herhangi bir ücrete tabi olmadan Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde verdiği talimatların yerine getirildiğini kaydetti.

- Olay

Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının da ölü doğum yaptığı belirtilmişti.

Göçmenlerin verdikleri bilgiler doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı.