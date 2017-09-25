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CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası

25 Eylül 2017 Pazartesi, 15:28
CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası


ANTALYA (AA) - Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Dünya Kupası "Altın Final" yarışlarında Türk Milli Takımı, 14 madalya elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan yazılı açıklamaya göre Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 16 ülkeden 264 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Türkiye, gençler ve büyüklerde 2 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazanarak en başarılı ikinci ülke oldu.


- Ayşe Ceren'den 3 madalya


Kadınlarda gençler kategorisinde Ayşe Ceren Yeşilbaş, su üstü disiplininde 800 metrede altın, 400 ve 200 metrede gümüş olmak üzere 3 madalyanın sahibi oldu.

Büyüklerde ise Derin Toparlak su üstü 800 metrede altın, 400 metrede gümüş madalya elde etti.

Tuğcan Kaytar, genç erkeklerde su üstü disiplininde 200 metrede gümüş madalya, 50 metrede ise bronz madalya kazandı.

Gençlerde 800 metre su üstü yarışlarında erkeklerde Muhammed Emin Bay gümüş, kadınlarda Zeynep Ak bronz madalyanın sahibi oldu. Muhammed Emin, 4 bin metre gençler açık su yarışında da gümüş madalyaya uzandı.

Gençler 200 metre çift palette, kadınlarda Nazlı Su Duru ve erkeklerde Celil Berk Yılmaz bronz madalya aldı.

4x100 metre yarışlarında gençler kategorisinde Türk Milli Takımı, kadınlarda gümüş, erkeklerde ise bronz madalyanın sahibi oldu.

"Altın Final" yarışlarında en başarılı ülke Ukrayna olurken Çin üçüncü sırayı aldı.

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