Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü

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KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaştan kaçan ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan bazı Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 Suriyeli, Öncüpınar Konaklama Tesisleri'nde işlemlerin ardından minibüs ve otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin yaşadıkları bölgeleri işgal etmesi sonucu 4 yıl önce Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Muhammed, yaşadığı yeri terk etmesinin ardından birçok yakınıyla irtibatının da koptuğunu ifade ederek, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası köylerinin terörden temizlendiğini bu nedenle tekrar dönüş yapmaya karar verdiğini söyledi.

Ülkesine döndüğü zaman evleneceğini ve hayatının geri kalanını orada geçirmek istediğini anlatan Muhammed, Suriye'de sağlanan huzur ve güven ortamından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.