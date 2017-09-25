Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

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KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 55 bin 200 Suriyeli'den yaklaşık 38 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 36 bin, bugün de yaklaşık 2 bin Suriyelinin giriş yaptığını bildirdi.

Suriyeli Riyad Hatip, gazetecilere açıklamasında, rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu birçok yakınını kaybettiğini, yaklaşık 5 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Bayram nedeniyle ülkesine gittiğinde yaşadığı yerleri tanınmayacak halde görmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Hatip, yakınları ve akrabalarıyla kendi topraklarında görüşme imkanı bulduğunu söyledi.



