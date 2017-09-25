ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:04

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 55 bin 200 Suriyeli'den yaklaşık 38 bini Türkiye'ye dönüş yaptı.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 36 bin, bugün de yaklaşık 2 bin Suriyelinin giriş yaptığını bildirdi.

Suriyeli Riyad Hatip, gazetecilere açıklamasında, rejim güçleri ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu birçok yakınını kaybettiğini, yaklaşık 5 yıl önce ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığındığını belirtti.

Bayram nedeniyle ülkesine gittiğinde yaşadığı yerleri tanınmayacak halde görmenin üzüntüsünü yaşadığını anlatan Hatip, yakınları ve akrabalarıyla kendi topraklarında görüşme imkanı bulduğunu söyledi.


İLGİLİ HABERLER
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü
YEREL

SURİYELİ 100 KİŞİLİK GRUP BAB'A DÖNDÜ
Harçlıklarını Arakan'a yollayan Suriyeli yetimlere destek
YEREL

HARÇLIKLARINI ARAKAN'A YOLLAYAN SURİYELİ YETİMLERE DESTEK

Sığınmacıların bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor
YEREL

SIĞINMACILARIN BAYRAM SONRASI TÜRKİYE'YE DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR