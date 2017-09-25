FETÖ sanığı eski Albay Çetinkaya'nın tahliyesine itiraz

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan, dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski Albay Temel Çetinkaya'nın tahliyesine itiraz edildi.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamalarıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan eski Albay Çetinkaya'nın, son görülen duruşmada, mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmesi üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı çalışma başlattı.
Başsavcılık, Boyabat Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, sanığın "tutuklama sebepleri devam etmesi ve tahliyesini gerektirecek yeni bir delil elde edilmemesini" gerekçe göstererek, Çetinkaya'nın tutukluluk halinin devamını istedi.
Eski Albay Temel Çetinkaya, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde geçen cuma günü görülen duruşmada, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.