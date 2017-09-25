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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

25 Eylül 2017 Pazartesi, 16:47

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında esnafın da bulunduğu 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı belgelere ve bilgisayarlara el konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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