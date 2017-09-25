Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun babasının vefatı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun babası Necmettin Karaosmanoğlu (94), Başiskele ilçesinde toprağa verildi.
Vefat ettiği özel hastanenin morgundan alınan Karaosmanoğlu'nun cenazesi, Yuvacık Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve ailesi, taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Karaosmanoğlu ailesinin yakınları ile Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Zeki Aygün, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve ilgililer katıldı.
Necmettin Karaosmanoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yuvacık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.