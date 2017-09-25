Antalya seyahatinde aldığı kabak çekirdeği geçim kapısı oldu

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DÜZCE (AA) - Antalya seyahati sırasında yol kenarından aldığı bal kabağı çekirdeklerini bahçesine eken 55 yaşındaki Mustafa Yaman, hasadını yaptığı kabaktan geçimini sağlıyor.

Gümüşova Hacıkadirler köyünde çiftçilik yapan Yaman, geçen yıl Antalya'dan aldığı bal kabağı çekirdeğini bahçesine ekerek bölgedekilerden daha büyük kabak üretimi yapmayı başardı.

Bahçesinde tek kişinin yanı sıra iki kişinin zorlukla taşıyacağı bal kabağı üretimi yapan Yaman, ilk hasadın ardından restoran ve pastanelere, 50-60 kilogramlık bal kabaklarını satıyor.

Çiftçi Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir bal kabağı gördüğü seyahati sonrasında hayatının değiştiğini anlattı.

"Büyük kabaklar benim bahçemde de yetişir mi?" sorusundan yola çıktığını ifade eden Yaman, şunları söyledi:

"Antalya'ya gezmek için gittiğim sırada boyutları bizim topraklarda olanlardan daha büyük olan kabakları gördüm. Oradaki insanlarla sohbet ettim ve onlara bizim topraklarda da kabak yetiştiğini fakat bu kadar büyük olmadığını söyledim. Ben de 'Bizim topraklarda büyük kabak yetişir mi?' diye onlardan kabak çekirdeği istedim, onlar da bana 10 çekirdek verdi. Antalya'dan dönünce hemen kabak çekirdeklerini bahçeme diktim. Boyutları oldukça büyük olan kabakların tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştiğini gördüm. Bundan sonra fındığa alternatif bir ürün olarak kabak yetiştireceğim."

Kendisinin fındık üreticisi olduğunu kaydeden Yaman, bu kabakları görünce kendisinin de yetiştirmek istediğini dile getirdi.

Yaman, bal kabağı üretiminin çok uğraşı isteyen bir iş olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun yanında iyi de geliri var. Bir çekirdekten, iki adet 45-50 kiloluk kabak alabiliyorum. Fındığın yanında kabağın işçiliği daha az, getirisi de daha fazla. Kabağa, diğer ürünler gibi gübreleme, budama ve başka bir işlem yapılması gerekmiyor. Sadece, çekirdeği toprağa güzelce işleyip sulamasını yaptıktan sonra başka bir işlem gerekmiyor. Allah'ın bir vergisidir bu. Kendi kendine yetişiyor, zor iş değil. Çiftçi arkadaşlarımıza bu ürünü tavsiye ederim. Benim yetiştirdiğim kabaklar tartıda 70 kilograma kadar değer buluyor. Satışlarımı şimdilik toptan sürdürüyorum. Daha sonra yol kenarında kendi işletmemde satmak istiyorum."