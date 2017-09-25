Zonguldak'taki trafik kazası

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, düğün salonundan çıktıktan sonra otomobilin çarpması sonucu yaralanan 18 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 23 Eylül'de Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde düğün salonundan çıktıktan sonra karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan Aybüke Kulaksız, tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde 23 Eylül'de, Hasan K. idaresindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil, aynı caddede bulunan bir düğün salonundan çıkan Kulaksız'a karşıdan karşıya geçtiği sırada çarpmış, genç kız çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Sürücü Hasan K. ise polis ekiplerine teslim olmuştu.