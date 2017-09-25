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Adıyaman'da FETÖ operasyonu

25 Eylül 2017 Pazartesi, 17:35

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan uzman çavuş, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Refik G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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