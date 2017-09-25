Sıcak hava balık fiyatlarını yükseltti

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DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balık fiyatlarını yükseltti.

Akçakoca Limanı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçılar, sıcaklıkların yükselmesi nedeniyle az avla limana dönüyor. Balığın az olması da tezgahlardaki fiyatlara yansıdı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havaların balık fiyatlarını etkilediğini söyledi. Sıcak havanın balıklar üzerinde etkisi olduğuna değinen Karakaş, şunları kaydetti:

"Su sıcaklığının fazla olması, havaların sıcak gitmesinden dolayı dağınık bir balık var. Dağınıklık balığın bir arada olmaması demektir. Az az, parça parça balık var. Dağınık olduğu için az az tutuluyor. Mezgit, palamut bu şeklide tutuluyor ama sürekli olarak tutuluyor. Şu son zamanlarda daha da azaldı."

Bazı balık türlerinin avlanıldığını belirten Karakaş, palamudun 300-500 gram arasında tutulduğunu dile getirdi.

Karakaş, palamudun tezgahlarda uygun fiyattan satıldığını belirterek, "Şu anda Karadeniz hamsisi çıkmadı. Çıkması için havaların biraz soğuması lazım. Önümüzdeki günlerde poyraz fırtınası bekliyoruz. Poyrazla birlikte havaların soğumasıyla biraz daha toplu balık bekliyoruz. Şu an için Karadeniz için çok çok iyi bir durum yok ama istavrit, mezgit gibi olması gereken balıklar var." diye konuştu.

Havaların soğumasıyla balığın daha iyi olacağı tahmininde bulunan Karakaş, "Su soğuduğu zaman balık toplanacak, avını ona göre verecektir. Havaların soğumasıyla birlikte hep birlikte göreceğiz. Şu anda balık fiyatları kendini belli ediyor. İnşallah havalar soğuduğunda iyi bir avcılık olur." dedi.

Balık tezgahlarında ise palamut tane 12,5 liradan, çupra ve levrek tane 10 liradan, hamsi kilogramı 10, mezgit ise kilogramı 20 liradan alıcı buluyor.