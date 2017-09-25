Sağlıklı yaşam için "pedal" çevirdiler

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek için "Sağlık için pedal" etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kavaklık Parkı'nda düzenlenen etkinlikte büyüyen ve gelişen şehirlerde ulaşım sorunu olduğunu, bisiklet yollarının bu ihtiyacı karşıladığını söyledi.

Ulaşım sorununu çözmek için projeler geliştirdiklerini anlatan Şahin, "Bisiklet yolunun arttırılması gerektiğini tespit ettik. Bu yolları arttırmak için cesaretli kararlar almamız gerekiyordu. Bisiklet yolu hattını güçlendirecek çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlayıp bir yılda bisiklet yolunun yüzde 50’sini tamamladık. 54 kilometre yol yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından 200 genç, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.



