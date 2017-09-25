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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İl Özel İdare yapılanmasına yönelik 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın 22 Eylül Cuma günü başlayan ilk duruşmasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, aralarında tutuklu sanıklardan eski İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu'nun da bulunduğu sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından duruşmaya ara verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenilmeyen sanık ve tanıkların dinlenilmesine, dosyadaki "örgüt üyeliği" suçu ile "ihaleye fesat karıştırma" suçunun ayrılmasına hükmetti.

İhaleye fesat karıştırma ile ilgili konuların ayrı dosyada değerlendirilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan 11 kişi dışındaki diğer 64 kişinin dosyasının ayrılmasına karar verdi ve duruşmayı 20 Şubat 2018'e erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde çoğu eski İl Özel İdaresi çalışanı ile ihalelere katılanlardan oluşan sanıklar, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "ihalelere fesat karıştırıp FETÖ/PDY örgütüne himmet sağlamak" suçlarından yargılanıyor.