Kayseri'de 25 kaçak göçmen yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında bir minibüsü durdurdu. Minibüste ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.
Gözaltına alınanlar Yabancılar Büro Amirliği ekipleri ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan idari işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Göçmenler daha sonra sınır dışı edilmek üzere, Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.