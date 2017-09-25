Atiker Konyaspor'da Vitoria Guimaraes maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 28 Eylül Perşembe günü sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basına mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, salondaki "core" çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, istasyon koşuları ve pas organizasyonlarının ardından hücum ve savunmaya yönelik taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlıkları devam eden Amir Hadziahmetovic ile Ferhat Öztorun, idmanda takımdan ayrı çalıştı.
Atiker Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Vitoria Guimaraes maçının hazırlıklarını sürdürecek.