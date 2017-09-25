Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ç.Ç, S.G, A.V. ve M.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Z.Y, S.A, A.A. ve R.R. ise adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Z.Y. tutuklandı, S.A, A.A. ve R.R. de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin adreslerine 20 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu Ç.Ç, R.R, S.G, Z.Y, S.A, A.V, A.A. ve M.A. gözaltına alınmıştı. Aramalarda ele geçirilen doküman ve dijital materyale de el konulmuştu.