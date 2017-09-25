Futbol: Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Erdem Bayık
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Vainqueur, Charles (Dk. 68 Yekta Kurtuluş), Nasri, Maicon, El Kabir (Dk. 74 Menez), Eto'o (Dk. 90 Harun Alpsoy)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Lawal, Musa Çağıran (Dk. 63 Özer Hurmacı), Serdar Gürler, Josue, Umar (Dk. 46 Regattin), Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)
Goller: Dk. 5 Eto'o (Penaltıdan), Dk. 42 Nasri, Dk. 85 Maicon (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Vrsajevic, Dk. 26 Doukara, Dk. 65 Lawal (Osmanlıspor), Dk. 45 Sakıb Aytaç, Dk. 76 Djourou (Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Süper Lig'de 6. haftanın son maçında Antalyaspor, sahasında Osmanlıspor'u 3-0 yendi.
50. dakikada Djourou'nun kaptırdığı topla buluşan Josue, ceza sahası sol çaprazına hareketlenen Regattin'e pasını verdi. Regattin'in pasında ceza yayı içinde meşin yuvarlakla tekrar buluşan Josue'nin şutunda, top Charles'tan döndü.
59. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında, savunmanın arkasına gönderilen topla buluşup ceza sahasına giren Serdar Gürler, şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan, gole izin vermedi.
77. dakikada Antalyaspor, sahada 10 kişi kaldı. 68'inci dakikada Charles'ın yerine oyuna dahil olan Yekta Kurtuluş, 72. dakikada sarı kart gördü. Yekta, 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.
83. dakikada Nasri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Menez, meşin yuvarlağı altıpas içine hareketlenen Eto'o'ya gönderdi. Eto'o, müsait pozisyonda gol fırsatını değerlendiremedi.
85. dakikada ev sahibi ekip, farkı üçe çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Menez, Sakıb Aytaç'a pas verdi. Sakıb'ın ceza sahasında topla buluşturduğu Maicon, meşin yuvarlağı sağ ayağıyla ağlara gönderdi: 3-0
88. dakikada ceza sahasında topla buluşan Serdar Gürler, aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleci Ferhat Kaplan, gole izin vermedi.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Antalyaspor'un yeni transferlerinden Jeremy Menez ile William Vainqueur, Süper Lig'de ilk kez forma giydi. Vainqueur, 90 dakika sahada kalırken, Menez 16 dakika görev yaptı.