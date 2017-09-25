Sivas'ta 7 FETÖ sanığına hapis

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 12 sanıktan 7'sine 3 yıl 1 ay ile 9 yıl 2 ay arasında hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar H.İ.D, F.S, E.Ö. ile tutuksuz yargılanan avukatlar Ö.N, R.H, R.Ö, D.F.T, E.C, İ.Ö. ile kamu çalışanları M.G, İ.B. ve H.P. katıldı.

Duruşmada dinlenen tutuklu sanıklardan avukat F.S, 14 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek beraatını istedi.

Tutuklu sanıklardan avukat E.Ö. ise, toplantılara gitmekten başka örgütsel faaliyetinin olmadığını ileri sürerek, "Ülfet Derneği başkanlığını da derneği kapatmak şartıyla kabul ettim. Ben ve arkadaşlarım istifa etmek yerine derneğin usulünce kapatılmasını bekledik. Dernekte de hukuk haricinde bir şey yapmadık. Örgütsel faaliyet yapılmadı." dedi.

Tutuklu avukat H.İ.D. de, Bylock kullandığını kabul ederek, şunları kaydetti:

"ByLock'ta buluşmak için randevulaştık ve Fetullah Gülen'den geldiği söylenen sohbetleri dinledik. ByLock kullanıcı adım tüm maillerimde kullandığım isimdi. Gizlemeyi düşünmedim. ByLock üzerinden davalarla ilgili de görüşmeler yaptım. Zaten bunlar da içeriklerde mevcuttur."

Tutuksuz sanıklardan H.P. ise bu yapıya gençliğini verdiğini dile getirerek, "İşin boyutunun değiştiğini anlayınca çıkmaya çalıştım. Hatamı telafi etmek için de tüm bildiklerimi anlattım. Farkına varmadan içinde bulunduğum yapıda bulunmaktan pişmanım. Günahım çok." diye konuştu.

Duruşmada dinlenen tüm sanıklar ve avukatlar tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Karar

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuklu sanılardan F.S'nin 3 yıl 9 ay, E.Ö'nün 6 yıl 8 ay, H.İ.D'nin de 7 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar vererek tahliye etti.

Heyet, davada tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık H.P'ye 3 yıl 1 ay, M.G'ye 5 yıl, D.F'ye 9 yıl 2 ay, Ö.M'ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklardan R.Ö, R.H, İ.B. ve İ.Ö'nün beraatını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan E.C'nin hakkındaki "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından açılan kamu davası dosyasını bu davadan ayırdı.