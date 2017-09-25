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Suriye'deki iç savaş

25 Eylül 2017 Pazartesi, 22:47

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ teröristleri arasında çıkan çatışmaların ardından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda yaralanan 2 Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çobanbey Sınır Kapısı’ndan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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