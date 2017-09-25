Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş:

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SİİRT (AA) - Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Vatandaşımızın sağlığa erişiminde herhangi bir engelin ortada kalmadığını görüyoruz. Aynı zamanda memnuniyet oranı yüzde 39'lardan yüzde 76'lara kadar çıktı ülkemizde." dedi.

Sağık-Sen Siirt Şubesince bir düğün salonunda düzenlenen genişletilmiş il divan toplantısına katılan Memiş, Türkiye'de sağlıkta gelinen noktanın dünyaya model olacak bir süreç olduğunu söyledi.

Vatandaşların sağlığa erişim oranının 2000'li yıllardan bu yana arttığını belirten Memiş, "Vatandaşımızın sağlığa erişiminde herhangi bir engelin ortada kalmadığını görüyoruz. Aynı zamanda memnuniyet oranı yüzde 39'lardan yüzde 76'lara kadar çıktı ülkemizde. Vatandaşın hem sağlığa erişimi hem de sağlıktan memnuniyeti ciddi oranda arttı. Nitelikli binalar, nitelikli hastaneler yapılıyor ve vatandaşın konforlu sağlık hizmeti almasının önü açılıyor. Tabi bu çok güzel bir gelişme ülkemiz açısından önemli bir gelişme." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlara değinen Memiş, "Bu anlamda sayın bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde de çalışan memnuniyetini önemsediğini onun kendi ağzından birebir duymamız bizim açımızdan önemli. İnşallah sorumlu sendikacılık anlayışımız ile birlikte Türkiye’nin sağlık sorunlarını ortadan kaldırmamız, yeni sağlık politikalarını beraber geliştirme noktasında birlikte hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanlığına iki proje sundular

Genel merkezleri tarafından Sağlık Bakanlığına iki proje sunduklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi 'Sağlık Okur Yazarlığı'dır. Yapmamız gereken nokta şu; biz koruyucu hekimliği güçlendirerek, şu kadar insanın hastalığını önledik, şu kadar insanın hasta olmasını engelledik ve şu kadar sağlık israfını önledik gibi bir sistemin kurgulanmasını istiyoruz. Bu anlamda da Sağlık Okur Yazarlığı adı altında Türkiye'nin ilk ve dünyanın da en kapsamlı araştırmasını Sağlık-Sen olarak yaparak ortak bir pilot projeyi bakanlığımızla beraber inşallah hayata geçireceğiz.

Yine 'Obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam hareketleri' adı altında Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde ortak bir projeyi önümüzdeki günlerde uygulamaya koyacağız.

'Sağlıklı Yaşam Hareketleri' adı altında sağlık çalışanlarının rol model olacağı bir sistemi inşallah sağlık çalışanları ile başlatmış olacağız."











