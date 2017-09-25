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Maçın ardından

25 Eylül 2017 Pazartesi, 23:50
Maçın ardından


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, rakiplerine fazla pozisyon vermediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulak, duran toptan sonuç almayı planladıklarını ve bunda başarılı olduklarını ifade etti.

Bulak, iyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Kısa alanda oynamak istiyorduk ve bunda başarılı olduk. Çok pozisyon vermedik. Öne geçtikten sonra bulduğumuz 3 pozisyon vardı. İyi oynadık. Çok gol yiyen bir ekibiz. 9 gol atıp 9 gol yemişiz. Son 2 maçta ise gol yememişiz. Daha az gol yediğimizde, çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Oyuncularımı kutluyorum."


- Adanaspor cephesi


Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç ise derbide kaybetmenin üzüntü verici olduğunu dile getirdi.

Oyunun kontrollü başladığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Üretkenlikten uzak bir oyun oynadık. Topun sizde kalması bir şey ifade etmiyor. Tempo oyununda rakibi açabilmeniz ve daha çabuk paslaşmanız gerekiyor. Ön tarafta uzun süreli bir üretkenliğimiz olmadı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz."

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