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Otomobil tünelde bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

26 Eylül 2017 Salı, 04:15
Otomobil tünelde bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin tünelde bariyerlere çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya-Antalya karayolunda Antalya yönüne giden Reşat Gürbüz (43) yönetimindeki 06 ZA 119 plakalı otomobil ilçe girişindeki tünelde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçtaki kişilerden 38 yaşındaki Mehmet Bügiş olay yerinde, sürücü Gürbüz de sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alanya'daki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Naci Gündemir ise çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Alanya-Antalya karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı.

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