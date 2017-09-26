Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,10 - 2,20 lira arasından işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|1,11
|1,11
|Buğday (elenmiş)
|Kg
|1,20
|1,20
|Buğday
|Kg
|0,99
|1,05
|Arpa
|Kg
|0,95
|0,95
|Pirinç (ithal)
|kg
|2,54
|2,54
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,40
|3,40
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,45
|1,65
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,45
|1,54
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,10
|2,20
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,60
|5,60