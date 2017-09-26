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Gaziantep Ticaret Borsası

26 Eylül 2017 Salı, 10:28

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,10 - 2,20 lira arasından işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg1,111,11
Buğday (elenmiş)Kg1,201,20
BuğdayKg0,991,05
ArpaKg0,950,95
Pirinç (ithal)kg2,542,54
Pirinç (dökme)Kg3,403,40
Bulgur (pilavlık)Kg 1,451,65
Bulgur (köftelik)Kg1,451,54
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,102,20
Nohut (naturel)Kg5,605,60
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