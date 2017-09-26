Yüksekova'da aspir hasadı başladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler için gelir kaynağı haline getirilmesi hedeflenen aspirin hasadına başlandı.

Yüksekova Ziraat Odası ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçenin bazı köylerine aspir eken çiftçiler, Kalkınma Bakanlığınca gönderilen biçerdöverle hasada başladı.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin telkini, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı ve Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Aygün'ün tavsiyeleri sayesinde aspir bitkisiyle tanıştıklarını söyledi.Ülkenin yağ açığını kapatmak için devlet tarafından kendilerine büyük destek verildiğini belirten Onay, "Biz de bu destekleri göz önüne alarak köylümüz ve çiftçimize anlattık. Çiftçimize alım garantisi verdik. Bir yıl içinde eşine ender rastlanacak hızla aspir ektik ve yetiştirdik. Hiç gübre kullanmadık. Tamamen doğal şartlarda ürettik." dedi.- "Aspirin yağını elde edeceğiz"Onay, aspirin samanının da yüksek gelir getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bu sene fabrikada soğuk sıkım yapmak üzere aspirin yağını elde edeceğiz. Bu yağ, yemeklik yağ olarak kullanılacak. Aspirle ilgili aldığımız derslerde sıfır kolesterolü olduğunu, yüksek potasyum ihtiva ettiğini ve karaciğer yağlarını eritmesine yardımcı olduğunu öğrendik. Bizim fabrikanın özelliği, tarladan geldiği andan itibaren kabına, şişesine girinceye kadar hiç el değmeden üretim olacak."Onay, en geç 15 gün içinde aspirden yağ elde edeceklerini anlattı.Şimdilik deneme amaçlı 2 bin dönüme aspir ektiklerini ve ileride dönüm sayısını artıracaklarını ifade eden Onay, desteklerinden dolayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma bakanlıklarına, Akınerdem ve Aygün'e teşekkür etti.Çiftçi Ajar Çobanoğlu ise hasadın çok iyi geçtiğini belirterek, "Bereketli topraklarımız var. Biz de bu toprağın nimetlerinden yaralanabiliyoruz. Yüksekovalı iş adamlarına örnek olarak yatırım yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.



