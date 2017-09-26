ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'da aspir hasadı başladı

26 Eylül 2017 Salı, 12:03

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler için gelir kaynağı haline getirilmesi hedeflenen aspirin hasadına başlandı.

Yüksekova Ziraat Odası ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçenin bazı köylerine aspir eken çiftçiler, Kalkınma Bakanlığınca gönderilen biçerdöverle hasada başladı.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin telkini, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı ve Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Aygün'ün tavsiyeleri sayesinde aspir bitkisiyle tanıştıklarını söyledi.
Ülkenin yağ açığını kapatmak için devlet tarafından kendilerine büyük destek verildiğini belirten Onay, "Biz de bu destekleri göz önüne alarak köylümüz ve çiftçimize anlattık. Çiftçimize alım garantisi verdik. Bir yıl içinde eşine ender rastlanacak hızla aspir ektik ve yetiştirdik. Hiç gübre kullanmadık. Tamamen doğal şartlarda ürettik." dedi.
- "Aspirin yağını elde edeceğiz"
Onay, aspirin samanının da yüksek gelir getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bu sene fabrikada soğuk sıkım yapmak üzere aspirin yağını elde edeceğiz. Bu yağ, yemeklik yağ olarak kullanılacak. Aspirle ilgili aldığımız derslerde sıfır kolesterolü olduğunu, yüksek potasyum ihtiva ettiğini ve karaciğer yağlarını eritmesine yardımcı olduğunu öğrendik. Bizim fabrikanın özelliği, tarladan geldiği andan itibaren kabına, şişesine girinceye kadar hiç el değmeden üretim olacak."
Onay, en geç 15 gün içinde aspirden yağ elde edeceklerini anlattı.
Şimdilik deneme amaçlı 2 bin dönüme aspir ektiklerini ve ileride dönüm sayısını artıracaklarını ifade eden Onay, desteklerinden dolayı Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Kalkınma bakanlıklarına, Akınerdem ve Aygün'e teşekkür etti.
Çiftçi Ajar Çobanoğlu ise hasadın çok iyi geçtiğini belirterek, "Bereketli topraklarımız var. Biz de bu toprağın nimetlerinden yaralanabiliyoruz. Yüksekovalı iş adamlarına örnek olarak yatırım yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkari'deki terör saldırısı
YEREL

HAKKARİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
GÜNCELLEME- Hakkari'de terör saldırısı
YEREL

GÜNCELLEME- HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI
Hakkari'de terör saldırısı
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR SALDIRISI
Belediye başkanının evine yapılan ses bombalı saldırı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE YAPILAN SES BOMBALI SALDIRI
GÜNCELLEME - Belediye başkanının evine yapılan ses bombalı saldırı
YEREL

GÜNCELLEME - BELEDİYE BAŞKANININ EVİNE YAPILAN SES BOMBALI SALDIRI