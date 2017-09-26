Şanlıurfa'dan sınır ötesine yardım

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da temin edilen 3 tır insani yardım malzemesi, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'ndeki deponun önünde tören düzenlendi.

Platform Başkanı Osman Gerem, burada yaptığı konuşmada, uzun süredir kentteki sığınmacıların yanı sıra sınır ötesindeki Suriyelilere yardım eli uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle mazlum Suriye halkına yardıma devam ettiklerini belirten Gerem, "Bu tırlarımız daha çok un yüklü. Bunlar oradaki mazlumlara ekmek olarak ulaşacaktır. Emeği ve katkısı bulunanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Gerem, sınır ötesine yardım göndermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Duaların edilmesinin ardından, yardım malzemesi yüklü 3 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.