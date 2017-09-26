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Uyuşturucu taciri, "Geçim"i geçemedi

26 Eylül 2017 Salı, 12:19

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği "Geçim"in tepki vermesi üzerine bir yolcunun üstünde yapılan aramada, şüphelinin vücuduna sardığı 1 kilo 696 gram esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve Yazyurdu Jandarma Karakolu ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunun Gürün ilçesinde yaptıkları yol kontrolü ve arama faaliyeti kapsamında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği "Geçim"in de katılımıyla arama yapan ekipler, köpeğin tepki vermesi üzerine bir yolcunun üst aramasını gerçekleştirdi.

Aramada, yolcunun beline sarılı 1 kilo 696 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.



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