ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meksika sineması Antalya'da

26 Eylül 2017 Salı, 13:51

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Çağdaş Meksika Filmleri Festivali düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi'nde Çağdaş Meksika Filmleri Festivali düzenlenecek.

Festival kapsamında Frida&Diego "Yolun Yarısında Bir Tebessüm" adlı fotoğraf sergisi de sanatseverle buluşacak.

Festival kapsamında Meksika sinemasından "Cennetin Göbeğinde, Akbabalar, Ölü Saatler, Eşekler, Ramona ve Zamanın Başlangıcı" isimli filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

İLGİLİ HABERLER
Red Bull Sea To Sky Motosiklet Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY MOTOSİKLET YARIŞLARI
SunExpress, Türkiye-Avrupa uçuşlarını artıracak
YEREL

SUNEXPRESS, TÜRKİYE-AVRUPA UÇUŞLARINI ARTIRACAK
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin:
YEREL

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI ÇETİN:
Meis Adası'nda orman yangını
YEREL

MEİS ADASI'NDA ORMAN YANGINI
Otomobil tünelde bariyerlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL TÜNELDE BARİYERLERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Antalya'daki yasa dışı dinleme davası yeniden başladı
YEREL

ANTALYA'DAKİ YASA DIŞI DİNLEME DAVASI YENİDEN BAŞLADI
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım:
YEREL

TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜRÜ YILDIRIM:
Uluslararası Bal Komisyonu Kongresi
YEREL

ULUSLARARASI BAL KOMİSYONU KONGRESİ

CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası
YEREL

CMAS PALETLİ YÜZME DÜNYA KUPASI
Antalya DOB'da &quot;Carmen&quot; haftası
YEREL

ANTALYA DOB'DA "CARMEN" HAFTASI
İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ANTALYA'DA
ANFAŞ ile TÜÇİAD arasında iş birliği protokolü
YEREL

ANFAŞ İLE TÜÇİAD ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ