Meksika sineması Antalya'da

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Çağdaş Meksika Filmleri Festivali düzenlenecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi'nde Çağdaş Meksika Filmleri Festivali düzenlenecek.
Festival kapsamında Frida&Diego "Yolun Yarısında Bir Tebessüm" adlı fotoğraf sergisi de sanatseverle buluşacak.
Festival kapsamında Meksika sinemasından "Cennetin Göbeğinde, Akbabalar, Ölü Saatler, Eşekler, Ramona ve Zamanın Başlangıcı" isimli filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.