ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

FETÖ üyesi eski öğretmene hapis cezası

26 Eylül 2017 Salı, 14:36

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski öğretmene 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Tuğba Eskici ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Eskici'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit dildiğini belirterek, ayrıca Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunduğunu ve FETÖ ile bağlantılı Aktif-Sen üyesi olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Eskici, beraatini istedi.

Savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuğba Eskici'yi 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'daki terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Şanlıurfa'dan sınır ötesine yardım
YEREL

ŞANLIURFA'DAN SINIR ÖTESİNE YARDIM
Şanlıurfa'da terör operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR OPERASYONU
TBB Başkanı Feyzioğlu:
YEREL

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU:
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI