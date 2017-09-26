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BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kadınlarımız, kızlarımız donanımlı, çok iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanmalı. Bu girişimciliğin de temelidir. Bu konuda son 15 yılda çok büyük mesafe kaydettik." dedi.

Valilik, belediye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi" düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kongrenin açılışında konuşan Yılmaz, kadın girişimciliğin önemini vurguladı.

Bazen yeni fikirlerin, gelişmiş, nüfusun yoğun olduğu, kurumsallaşmanın ilerlediği bölgelerden beklendiğine işaret eden Yılmaz, "Fakat yenilik beklenmedik yerlerden gelir. Bizim bu beklenmedik yerlere önem vermemiz gerekir. Hiç ummadığınız bir yerden yeni fikirler duyabilirsiniz. O kurumsal yapılar, aslında biraz da muhafazakar olurlar. Yeni fikirlere yeni oluşumlara çok da müsaade etmezler. Çok bilmiş olurlar. Yeni bilgilere çok itibar etmezler." diye konuştu.

Yılmaz, Bingöl'den veya Anadolunun dört bir yanından çok güzel çok yeni fikirler gelmesinin mümkün olduğuna inandığını belirterek, dünya için de aynı şeyin geçerli olduğunu aktardı.

"Dünyada uzun süre sadece bir bölgeden yeni inisiyatif geliştirebilir diye yanlış bir izlenim uyandırıldı." diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oysa dünyanın dört bir yanından yeni, iyi fikirler gelebilir. Yeter ki gözlerimizi, kulaklarımızı açalım. Her şeyden önce zihnimizi ön yargılardan kurtaralım, gönlümüzü açalım. Bunu yaptığımız zaman yeni fikirler, hiç beklenmedik köşelerden gelecektir. Eski Kalkınma Bakanı olarak şunu söyleyebilirim ki bir toplumun kalkınmışlık düzeyinin göstergesi, aslında organize olabilme kapasitesidir. Milli gelir, ihracat, kişi başına gelir, bunlar sonuçlardır, sebepler değil. Asıl sebep, bir hedef koyup o hedef etrafında organize olma kapasitesidir. Bunu başarabilen toplumlar, gelişmiş toplumlardır. Bunu başaramayan, karmaşa içinde yürüyen, enerjisini bir yere sevk edemeyen ülkeler maalesef gelişmiş ülke olamıyorlar. Bu açıdan (kongre) Bingöl için güven verici bir organizasyon oldu."

- "Kadınların iş gücüne katılması ve girişimci olması çok önemli"

Yılmaz, kongrenin konusunun kadın girişimciliği olduğuna dikkati çekerek, işin esasının kadınıyla, erkeğiyle insan olduğunu vurguladı.

İnsan odaklı bir kalkınma anlayışının kadınıyla, erkeğiyle bütüncül bir çerçeveye sahip olması gerektiğini aktaran Yılmaz, "İnsan odaklı kalkınma deyince çok boyutlu bir kalkınmayı anlıyoruz. Sadece rakamların büyümesinden bahsetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kadınların bir yanda ev ve aile hayatı olduğunu ve bunun küçümsenecek bir durum olmadığını belirterek, evde yapılan işlerin de en az piyasadan satın alınan meta kadar değerli olduğunu bildirdi.

Bunun milli gelir hesaplamalarında görülmediğine değinen Yılmaz, dünyadaki ulusal hesap sistemlerinde de böyle bir hesap yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Yılmaz, "Kadınların sadece aile hayatı ile yetinmeleri de elbette savunulacak bir durum değil. Kadınların iş gücüne katılması ve girişimci olması çok önemlidir. Bunlar da bir birinin alternatifi şeyler değil." ifadesini kullandı.

Kadınlarla ilgili önemli gördükleri 3 konuya işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birincisi eğitim. Kadınlarımız, kızlarımız donanımlı, çok iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanmalı. Bu girişimciliğin de temelidir. İkincisi iş gücü piyasalarına ve ekonomiye girişimci olarak kadınlarımızın katılması. Şu an iş gücü piyasalarında oran yüzde 30'a ulaştı. Her yıl neredeyse bir puan daha fazla kadınlar iş gücüne dahil oluyorlar. Çok hızlı bir gelişim var. Ekonomik büyümemizde de en kritik unsurlardan biri olduğuna inanıyorum. Girişimcilikte maalesef olumsuz bir tablo var. Girişimlerin yüzde 15’i kadınlar ve bu yetersiz. Üçüncü boyut ise siyasi, sosyal ve karar alma sürçlerine katılım. Bu konuda da önemli gelişmeler yaşandığını görüyoruz."

- "Türkiye'nin zenginleşmesi için kadınlarımıza ihtiyacımız var"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Bingöl'de güneşin çok güzel doğduğunu belirterek, kentin bugün kadın girişimcilerin ışığıyla aydınlandığını belirtti.

Cefakar ve azimli kadın girişimcilerle iftihar ettiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bizim kültürümüzde, 'marifet iltifata tabidir' diye çok güzel bir söz vardır. Bingöl’de yapılan bu kongre, aslında büyük bir vizyon işi. Kadın ve erkek, bir kuşun iki kanadı gibidir. Biri olmazsa, kuşun uçması mümkün değildir. Bingöl işte bu vizyonla hareket ettiği için öne çıkmaktadır." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Bingöl'ün algısını çok daha olumlu noktaya getireceklerini, kentte henüz yeterince kullanılmayan yer üstü ve yer altı pek çok zenginliğin mevcut olduğunu vurguladı.

Anadoluyu karış karış gezdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Kullanmadığımız büyük bir hazinenin daha olduğunu görüyorum. Türkiye'nin zenginleşmesi için kadın girişimcilere, kadınlarımıza ihtiyacımız var. İşte bu salonda oturan kadınlarımız çok kıymetli. Elbette kadınlarımızın işi daha zor. Çünkü sadece iş hayatındaki zorluklarla mücadele etmek yetmiyor, ayrıca biz erkeklerle uğraşmaları gerekiyor. Dolayısıyla bizim en önemli görevimiz girişimci kadınlara destek vermek, onların önlerindeki engelleri azaltmak olmalıdır." ifadesini kullandı.