Niğde'de yerli patates hasadı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen tohumlarla yetiştirilen 8 çeşit yerli patates törenle hasat edildi.

Konaklı Belediyesi pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, yerli patates çeşitleri "Fatih", "Onaran 2015", "Nahita", "Nam", "Ünlenen", "Muratbey", "Çağlı" ve "Leventbey" tanıtıldı, daha sonra yerli patates tohumlarının ekildiği tarlada hasat yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, patates tohumunda dışa bağımlılığı sona erdirmenin ve tohum üreten bir ülke durumuna gelmenin önemli olduğunu söyledi.

Patates Araştırma Enstitüsünün ıslah çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şimşek, "Sevinerek ifade etmeliyim ki Enstitümüz bünyesinde görevli tarım mühendislerimizin yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 2017 yılı itibarıyla 8 adet milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırıldı. Yine her yıl en az 2 yerli çeşit tescile sunulacak şekilde patates ıslah çalışmaları değişik projelerle devam ediyor." dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Nevzat Birişik de Türkiye'nin yıllık 4,5 milyon ton patates ürettiğini söyledi.

Birişik, "Patates tohumluğunda dışa bağımlıydık. Bugün gördüğümüz olayın en önemli kısmı, Türkiye'nin kendi toprağına, iklimine, coğrafyasına, pazar isteklerine uygun 8 tohum çeşidini geliştirmiş olmasıdır. Bunları vatandaşlarımız tercih edip ekerse maliyetten kazancı olacak. Ayrıca geliştirdiğimiz tohumlar ticari olarak piyasada bulunan tohumlardan çok daha verimli. Türk ekonomisi ve tarımı için de son derece kıymetli bir buluş. Bundan sonraki adımımız bu tohum çeşitlerinin ıslahını hızlandırmak, devam etmek ve başka ülkelerin de ihtiyacı olan tohumları üretebilmektir. Sadece patates üretip satmak istemiyoruz, aynı zamanda tarımsal teknolojiyi ve tohumu da üretip satmak istiyoruz."