Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesinde öğrenim gören 16 öğrenci, mevcudu 16 olan köy okulundaki öğrencileri kendilerine kardeş seçti.

Iğdır Kredi Yurtlar Kurumuna Bağlı (KYK) Süreyya Sülün Hanım Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Karakoyunlu ilçesine bağlı Orta Alican Köyü İlköğretim Okulundaki öğrencileri "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, 16 öğrenciyi kendilerine kardeş seçen üniversite öğrencileri, köyde eğitim gören söz konusu çocuklara kırtasiye malzemeleri armağan etti.

Üniversite öğrencilerinden Kübra Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK'da kalan öğrenciler olarak yurtlarının da desteğiyle "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında kardeş seçtikleri köy okulunu ziyaret ettiklerini söyledi.

Bundan sonra düzenli olarak okuldaki "kardeşlerini" ziyaret edeceklerini belirten Dede, "Buraya, Süreyya Sülün Hanım Yurdu'nda kalan 16 arkadaşımla geldim. Minik kardeşlerimle burada zevkli vakit geçiriyoruz. Biz artık kardeş seçtiğimiz bu okulumuza ve öğrencilerine her fırsat bulduğumuzda gelmeyi ve imkanlarımız doğrultusunda kendilerine her türlü desteği sunmayı planlıyoruz." dedi

Minik öğrencilerden Havin Neşeli de "Ablalarımız bizi ziyaret ettiler, birlikte çok eğleniyoruz. Bize hediyeler getirdiler, çok mutlu olduk." diye konuşu.

üniversiteli öğrenciler, okul bahçesinde minik kardeşleriyle bir araya gelerek yanlarında getirdikleri kurabiye ile içeçekleri ikram etti.

