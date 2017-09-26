Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor maçına odaklandı

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SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta sonu oynayacakları karşılaşmada Antalyaspor'u yenerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Aybaba, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, futbolcularıyla sürekli konuştuğunu ve gerek saha içerisinde gerekse saha dışında birtakım şeyleri geliştireceklerini söyledi.

Bu hafta sonu karşılaşacakları Antalyaspor'un ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip olduğunu belirten Aybaba, "Onlarda hoca değişimi oldu ve bu da onları biraz öne itecektir. Çok kaliteli ve iyi oyuncuları var. Bu takımlara karşı oynanacak sistem zaten belli. Temas edeceksiniz, daha çok koşacaksınız, daha çok mücadele edip yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeye çalışacaksınız." diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor'un yeni kurulan bir takım olduğunu ve bir maç kazanıp bir maç kaybettiğini aktaran Aybaba, duruma "her şey bitti" diye bakmamak gerektiğini vurguladı.

Futbolcularıyla bireysel olarak konuştuğunu anlatan Aybaba, "Sivasspor'u sevenler merak etmesin, bu takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu. Arkadaşlarımızın motivasyonları iyi, cumartesi günü sahamızda galibiyetle yola devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Takımda Zora Cyriac ve Muhammet Demir'in sakatlığı bulunduğunu aktaran Samet Aybaba, tam kadro maça çıkmayı arzuladıklarını dile getirdi.





- "Hakem arkadaşımız maçı çok kötü yönetmiş"





Göztepe maçının hakemi Halis Özkahya'nın müsabakayı yönetiminin sorulması üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Hakem arkadaşımız maçı çok kötü yönetmiş. Sonradan baktığımızda gerçekten oyunun kaderini değiştiren çok önemli iki hata yapmış. Zaten iki hata bir takımın kaybetmesiyle ilgili çok önemli veri. Televizyonlarda birçok program seyrettik, bundan önceki bir maçta ismini söylemeyeyim bir hakem arkadaşımız da çok kritik iki hata yaptı. O arkadaşımıza ne uygulanıyorsa bu arkadaşımıza da onun uygulanması lazım."





- Kone: "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız"





Kırmızı-beyazlı ekibin forveti Arouna Kone ise sahalarında Göztepe'ye karşı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Ligde bu hafta Antalyaspor'a karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Kone, "Başımızı kaldırıp bu maça konsantre olmalıyız ve daha çok çalışmalıyız. Bu maçın önemi tabii ki büyük. İçeride oynuyoruz, sonuçta isimler oynamıyor. Orada Eto'o var, burada da ben varım. Bu isim meselesi değil, kazanmak ruhuyla alakalı bir şey. Sivas'ta oynuyoruz ve kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.





- Antrenman





Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve pas çalışmasıyla süren idmana sakatlığı nedeniyle John Boye katılmazken, Muhammet Demir ve Zora Cyriac takımdan ayrı çalıştı.