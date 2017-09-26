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Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın tutuklandı

26 Eylül 2017 Salı, 16:36
Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aydın tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kızıyla görüştüğü iddiasıyla bir lise öğrencisini ormanlık alana götürüp cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muammer Aydın tutuklandı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aydın ile avukatlar katıldı.

Aydın, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, sanık Aydın'ın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Tutuklanan Aydın, polis ekiplerince mahkeme salonundan çıkarılarak sağlık kontrolü amacıyla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aydın, daha sonra Kırklareli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Muammer Aydın hakkında kızıyla görüştüğü iddiasıyla lise öğrencisi A.Y'yi ormanlık alanda darbettikten sonra cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

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