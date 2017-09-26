Düzce'de uyuşturucu operasyonu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, operasyon polis kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi kent merkezi ve Gümüşova ilçesinde sattığı tespit edilen 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerine eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 145 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Operasyonlar gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon polis kamerasında

Öte yandan operasyonlar polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, evin içinde arama yapan ekiplere destek veren özel eğitimli köpek 'Gölge'nin uyuşturucu madde araması ve kokuyu aldığı sırada tepki vermesi yer alıyor.

Kayıtlarda, ekiplerin uyuşturucu maddeyi çekmece içi ve bir takım elbisesinin iç cebinde bulması ile yakalanan şahısların adliyeye götürülmesi bulunuyor.