Bursa'daki FETÖ/PDY davası

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BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına 27 tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar katıldı. Tutuklu sanıklardan eski Vali Harput'un ameliyat geçirdiği, bu yüzden duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

Duruşmanın 2. gününde tutuklu sanıklar tahliye taleplerini iletmeye devam etti.

Sanıklardan iş adamı Sayit Usul, 460 sayfalık iddianamede hakkında hiçbir şikayet ve gizli tanık ifadesi bulunmadığını öne sürerek, "Ben tek böbrekliyim, anomali sebebiyle 1999'da böbreklerimden biri alındı. Bu yüzden de yük diğer böbreğime biniyor ve taş oluşmasına sebep oluyor. Avukatım raporlarımı iletecek, cezaevine girdiğimden beri bu yüzden rahatsızlıklar yaşadım ve tansiyonum zaman zaman 22'lere yükseliyor. Sabah ve akşam ilaç alıyorum. Bu yüzden tahliyemi talep ediyorum, ben suçluların baştan kaçtığını kalanların da yiğit ve gönüllü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sanıklardan iş adamı Selahattin Çelik de kendisinin de tek böbrekle yaşadığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Daha önceki ifadelerimin tamamını tekrar ediyorum, iddianamede hakkımda 2,5 sayfalık iddialar var. Hakkımdaki suçlamaların şüpheye yer bırakmayacak şekilde olması lazım, yeni bir gelişme gibi kapatılan Slim A.Ş'de yüzde 6 hisseyle ortak olmam suç sayılmış. 23 Temmuz'da kapandı orası ama bir önceki gün kayyum yönetimindeyken eğitimin devam edeceği söylendi yapılan toplantıda. O şirkette benden daha yüksek hisseli ortaklar hakkında işlem yapılmadı ya da tahliye oldular. Bir kısım şahıslarla mütevelli toplantısı yaptığım iddia ediliyor ama böyle bir toplantıya asla katılmadım, Slim A.Ş yönetim kurulu toplantısıyla karıştırılmış olabilir."

Hakkındaki gizli tanık ifadelerine de değinen Çelik, gizli tanığın iddialarının kendisiyle ilgisi bulunmadığını öne sürdü.

İş adamı olduğunu ve silahlı bir örgütle ismimin birlikte anılmasını esefle karşıladığını savunan Çelik şöyle devam etti:

"Çocuklarımın psikolojisi bozuldu, 25 yıllık birikimim olan şirketimi kaybettim 14 ay tutukluluk sürecimde. 14 Temmuz'da saygın bir iş adamıyken şimdi her şeyini kaybetmiş bir adamım. Ben de tek böbrekle yaşamaya çalışan bir adamım, çürüme eğiliminde bu böbreğim ve acil bir cerrahi müdahaleyle alınması lazım ama revire giden arkadaşlar çok zorlanıyor. Suç işlediğimi ve suçlu olduğumu düşünmüyorum, tahliye edilmeyi istiyorum."

Duruşma, çarşamba gününe kadar devam edecek.

