Hakkari'deki terör saldırısı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, "Her türlü terör örgütü ne yaparsa yapsın bizi yıldıramayacak. Biz hem insani olarak vazifemizi yapacağız, kardeşlerimize sahip çıkacağız, hem de mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Kan, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Göç İdaresi Daire Başkanı Osman Koramaz, Şemdinli Emniyet Müdürü Metin Kanyer, Hakkari AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fikri Algün ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde, ülkelerindeki sıkıntılar nedeniyle Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların bulunduğu alanı ziyaret etti.

PKK'lı teröristlerce dün sınırın Irak tarafından atılan havan mermisinin düştüğü alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kan, yaptığı açıklamada, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını anımsattı.

Terör örgütü PKK'nın tamamıyla köşeye sıkıştığını anlatan Kan, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye olarak, güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz PKK'ya, bütün bölücü terör örgütlerine, DAEŞ'a, FETÖ'ye, bölgedeki huzura tehdit oluşturan örgütlere karşı mücadeleye devam edeceğiz. Kararlılıkla devam ediyoruz. Burada yaşanan bir dram. Memleketlerinden hayatları pahasına bize koşmuş insanlara biz her zaman kapımızı açmaya devam edeceğiz ancak güvenliğimizi de dikkate alarak bunu yapacağız. PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C her türlü terör örgütü ne yaparsa yapsın bizi yıldıramayacak. Biz hem insani olarak vazifemizi yapacağız, kardeşlerimize sahip çıkacağız, hem de mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Irak'ta yapılan referandum sonrasında ülkenin güvenliği için her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını kaydeden Kan, daha fazla can yanmadan bu süreci en güzel şekilde atlatmayı ümit ettiklerini söyledi.

Kan ve beraberindekiler, Derecik Belediyesi'ni de ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla sohbet etti.



