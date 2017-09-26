Özel güvenlik görevlisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta özel güvenlik görevlisi, statyumda bulduğu 7 bin lirayı sahibine teslim etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Vedat Salur, TFF 3. Lig'de mücadele eden Bayburt Grup Özel İdare Genlik ve Spor'un hafta sonu Genç Osman Statyumu'nda konuk ettiği Yeni Altındağ Belediyespor maçı sonrasında tribünlerde cüzdan olduğunu fark etti.

Salur, durumu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse'ye bildirerek cüzdanı kendisine teslim etti.

Cüzdanın içindeki kimliklerden sahibinin Zahit Mahallesi Muhtarı Mahmut Orun olduğu anlaşıldı.

Köse, telefonla ulaştığı Orun'a cüzdanını stadyumda bulduklarını söyledi.

Özel güvenlik görevlisi Salur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Köse'nin makamında Orun'a parasını teslim etti.

Orun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parasını bularak kendisine teslim eden Salur'a ödül olarak bir miktar para teklif ettiğini ancak Salur'un bu teklifi "İnsanlık görevim." diyerek geri çevirdiğini söyledi.

Genç Osman Statyumu'nda hafta sonu oynanan Bayburt Grup Özel İdare Genlik ve Spor-Yeni Altındağ Beleyedispor maçını izlemeye geldiğini anlatan Orun, "Oturup maçı izledim. Bayburt yenilince üzüntülü bir şekilde kalkıp stattan ayrıldım. Fark edemedim, cüzdanımı orada düşürmüşüm. Birkaç saat sonra eve gittiğimde olayı anladım." dedi.

Orun, kaybettiği paranın bir kısmının kendi parası olduğunu bir kısmının ise kendisinde emanet olarak durduğunu dile getirerek, "Cüzdanımda 7 bin lira para vardı. Bunun bir kısmı emanetti, başkasına verecektim. Allah razı olsun bu çocuğumuz bizi sevindirdi. Ne mutlu anne babasına ki böyle bir evlat yetiştirmiş" ifadesini kullandı.

Güvenlik görevlisi Salur ise olması gerekeni yaptığını söyleyerek, "Görevimin gereği ve insanlık namına olması gereken buydu. Burada miktarın önemi yok. On lira da olsa aynı, 20 bin, 100 bin lira da olsa aynı bizim için fark etmiyor. Kurumumuza ve kendime yakışanı yaptığıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Köse de Bayburt'un tamamını kucaklayan bir kurumda ve Türkiye'nin en güvenli ili olarak bilinen Bayburt'ta bu durumun yaşanmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Kurum bünyesinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Salur'un bu davranışının hem kendine hem de kuruma yakışan bir davranış olduğunu vurgulayan Köse, "Kurumum ve hemşehrilerim adına Vedat kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Çok ahlaki, çok erdemli bir davranış olduğu kadar önemli ve insani bir değerin altına imza atmıştır. Kendisini yürekten kutluyorum. Böyle bir personelimiz olduğu için ayrıca onur duyuyorum" diye konuştu.



