Yalova Belediyesi ve Cem Vakfı arasında protokol

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YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi ve Cem Vakfı arasında, yapımı tamamlanan Yalova Cem Evi ve Kültür Merkezi binasının vakfa tahsisiyle ilgili protokol imzalandı.

Belediye Encümen Salonu'ndaki törende, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Bağlarbaşı Mahallesi'nde tamamlanan Yalova Cem Evi ve Kültür Merkezi binasının vakfa tahsisini gerçekleştiren protokolü imzaladı.

Döner, burada yaptığı konuşmada, Salman'a teşekkür ederek, "Bir eser bıraktınız. Belki bizden sonraki insanlar bunu güzel şekilde kullanacaktır. Bu sizlerin eseri. Sizin döneminize gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. İnşallah hayırlı uğurlu olacaktır mutlaka. Kültürümüze, inancımıza ve Yalova'nın tüm insanlığa hizmet etmesini, örnek olmasını diliyorum." dedi.

Salman da kentte cem evine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yapının uzun yıllar ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Salman, "Bir yatırım yapılırken de ne olursa olsun sadece 5, 10, 20 yıl değil 50 yıl sonrasının düşünülmesi lazım. Biz bu anlamda Yalova'nın 50 yılındaki ihtiyacına karşılık gelecek, cevap verecek bir inanç evini kazandırmış olduk. Bundan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.

Cem Vakfı Yalova Şube Başkanı Sinan Giray ise cem evinin kullanıma hazır hale getirildikten sonra açılışının yapılacağını sözlerine ekledi.

