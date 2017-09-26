Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanıkların çokluğu nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda 16 tutuksuz sanık savunma yaptı. Sanıklardan Ahmet Ö, Zaman gazetesinin kapatılma sürecinde adliye önünde düzenlenen protestolara katıldığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının, "Basın özgürlüğüne çok mu önem veriyorsun? sorusu üzerine Ahmet Ö, "Hayır, önem vermiyorum." dedi.

Sanıklardan Halit S. de dini ve ticari konuların konuşulduğu oturmalar yaptıklarını anlattı. 2012 yılında Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclis başkan vekilliği görevini yürüttüğünü ve bu tarihte örgütün dershaneler konusunda saldırıya geçmesinin ardından hocaları kovduklarını, oturmalara son verdiklerini ifade etti.

KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve diğer arkadaşları ile odada bu yapının sempatizanı olanlara nasihat verdiklerini öne süren Halit S, FETÖ yapılanmasıyla ilgili KTO'da temizlik yaptıklarını kaydetti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.