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Düzce'deki FETÖ/PDY davası

26 Eylül 2017 Salı, 18:03

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üniversite yapılanması davasında aralarında eski Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici'nin de bulunduğu 22'si tutuklu 77 sanığın yargılandığı davada, 12 sanığın yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmedildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek, tahliyelerini istedi.

Tutuklu sanıklardan eski DÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bünyamin Dikici, savunmasında, kendisinin kumpas sonucu dosyaya alındığını ve kumpas üzerine tutuklu bulunduğunu öne sürdü.

Dikici, şöyle konuştu:

"Benim rektörlük seçimiyle başlayan ve aramızda mahkemelerde davalara konu olan yaklaşık 26 davayı da kazandığım kişiler, bu husumetlerini aleyhime beyan olarak dosyaya yansıtmışlar. Bundan dolayı yargılanıyorum. Bana bu isnatta bulunan kişiler, FETÖ'yü destekleyen kişilerdir. Bunlarla ilgili açıklama yapmıştım. Bu insanlar kendi üzerilerindeki algıyı benim üzerine çekmişlerdir. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Dikici'nin avukatı ise müvekkilinin örgütle bağlantısı olmadığını savunarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bünyamin Dikici, Davut Baltacı, Hakan Turan, Hakan Uzun, Halil İbrahim Avcı, Hüseyin Yaman, Hayati Kandiş, Yalçın Çöpür, Yüksel Atasoy, Yüksel Çelik, Benan Kılbaş ve Erdal Ermiş'in yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.


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