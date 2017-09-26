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Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

26 Eylül 2017 Salı, 19:27

KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 186'sı tutuklu 527 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuklu sanıkların dinlenmesiyle devam etti.

Duruşmaya sanıklar, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Erol Boz, savunmasında, örgüt adına faaliyette bulunduğunu, örgüte eleman kazandırdığını ve küçük bölge imamlığı yaptığı iddialarına ilişkin yöneltilen suçlamaları reddetti.

Örgüt içerisinde "Enes" kod adını kullandığı iddialarına ilişkin Boz, "Beni akrabalarım ve yakın arkadaşlarım Enes ismiyle çağırır. Bu örgüt içerisindeki kod adım değil göbek adımdır. Bu yüzden göbek adımın hakkımda iddia edildiği gibi örgüt içerisinde kod adı olarak kullandığım yanlıştır." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanının Boz'a "Ama Enes 1326 isimli ByLock kullanıcı adı senin telefonunda kayıtlı." demesi üzerine sanığın sessiz kaldığı görüldü.

Boz, kendisine yöneltilen sanık ve tanık anlatımlarının çelişki içerdiğini, aynı anda "ser rehberlik" "küçük bölge imamlığı" ve "grup hocalığı" yapmasının imkansız olduğunu ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan Doğan Soyertaş ise FETÖ'ye ait bir yemek şirketinde çalıştığı ve örgütün "izdivaç mesullüğünü" yaptığına ilişkin iddiaları kabul etmedi.

Kendisi hakkında iddia edilen "izdivaç mesullüğü" iddialarına cevap veren Soyertaş, "Bizim şirkette çalışan personelin birisi şu anki eşiyle evlenebilmesi için benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Örgüt adına faaliyette bulunmadım." diye konuştu.

Soyertaş, örgütün düzenlediği gezilere katılmadığını, sadece ailesiyle tatil maksatlı otelde kaldığını, telefon kayıtlarının ise sadece işi ile alakalı olan görüşmeler olduğunu savundu.

Öte yandan, 9. Ağır Ceza Mahkemesince sürdürülen çatı davası kapsamında, hakkında yakalama kararı olan bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 186 oldu.

Duruşma, tutuklu sanıkların dinlenmesiyle yarın devan edecek.



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