Gaziantep'te kadın doktora saldırı iddiası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kadın doktoru darbettiği iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tahir Ç, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli uzman Dr. Mehtap Çiftçi'nin bulunduğu serviste, bilinmeyen bir nedenle sekreterle tartıştı.

Durumu fark eden Dr. Çiftçi, tartışamaya müdahale etti. Tahir Ç, tartışmanın büyümesi üzerine kadın doktoru darp etmek istedi.

Tahir Ç, hastane güvenliğinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Dr. Çiftçi'nin şikayeti üzerine Tahir Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

Hastanede görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, başhekimliğe giderek bu tür saldırıların önlenmesi için bir çözüm bulunmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



