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Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 20:20

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma neticesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Cebrail Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail Ö, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Cebrail Ö'ün, Filipinler'de örgüt adına faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Cebrail Ö, güvenlik güçleri tarafından bugün gözaltına alınmıştı.

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