"Sanal devriye" ile yakalanan uyuşturucu zanlısı tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "sanal devriye" çalışması sonucu sosyal medyada uyuşturucu içerikli görüntü paylaşan zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada uyuşturucu ile ilgili paylaşım yapan şüphelilerin tespiti amacıyla "sanal devriye" çalışması başlattı.
Ekipler, çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu içerikli görüntüler paylaşan M.Ö'yü gözaltına aldı. Şüphelinin yayını yaptığı ikamette arama yapan ekipler, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek ve bu nitelikte yayın yapmak" suçundan tutuklandı.