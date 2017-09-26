ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

26 Eylül 2017 Salı, 22:57


BURSA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla'nın tedavisine devam edildi.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


- Yasin Yenidünya antrenmanda


Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada tribüne giden topu yakalayarak geri vermek istemeyen ve bu görüntüleri ekrana yansıyan minik Bursaspor taraftarı Yasin Yenidünya, ailesi ile Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmanı izledi.

Yeşil-beyazlı yönetim tarafından tesislerde misafir edilen Yasin Yenidünya, yanında getirdiği futbol topunu tüm oyunculara imzalattı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen de küçük taraftara isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

İLGİLİ HABERLER
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay:
YEREL

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI BURKAY:
Bursa'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Bursa'daki cinayet
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET
Bursa'daki cinayet davası
YEREL

BURSA'DAKİ CİNAYET DAVASI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
TOFAŞ, Ivan Paunic ile anlaştı
YEREL

TOFAŞ, IVAN PAUNİC İLE ANLAŞTI
Köyüne yağmur yağdıramayan muskacıyı öldürdüğü iddiası
YEREL

KÖYÜNE YAĞMUR YAĞDIRAMAYAN MUSKACIYI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
İş adamının &quot;FETÖ'ye 2 milyon liralık bağış&quot; itirafı
YEREL

İŞ ADAMININ "FETÖ'YE 2 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ" İTİRAFI
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU:
Bursa'da kadın velinin öğretmeni bıçaklaması
YEREL

BURSA'DA KADIN VELİNİN ÖĞRETMENİ BIÇAKLAMASI
&quot;Black Bursa&quot; Uzak Doğu pazarında
YEREL

"BLACK BURSA" UZAK DOĞU PAZARINDA

Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
YEREL

BURSASPOR'DA KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Adalet Bakanı Gül: (2)
YEREL

ADALET BAKANI GÜL: (2)

Börekçiden itfaiyecilere jest
YEREL

BÖREKÇİDEN İTFAİYECİLERE JEST
Adalet Bakanı Gül: (1)
YEREL

ADALET BAKANI GÜL: (1)
Uluslararası Mecelle Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU
Uluslararası Mecelle Sempozyumu
YEREL

ULUSLARARASI MECELLE SEMPOZYUMU