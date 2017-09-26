Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

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BURSA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla'nın tedavisine devam edildi.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.





- Yasin Yenidünya antrenmanda





Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmada tribüne giden topu yakalayarak geri vermek istemeyen ve bu görüntüleri ekrana yansıyan minik Bursaspor taraftarı Yasin Yenidünya, ailesi ile Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmanı izledi.

Yeşil-beyazlı yönetim tarafından tesislerde misafir edilen Yasin Yenidünya, yanında getirdiği futbol topunu tüm oyunculara imzalattı ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen de küçük taraftara isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.