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Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

26 Eylül 2017 Salı, 23:18
Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 10 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açılamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Eylül'de Doğubayazıt'a bağlı Karabulak köyü mevkisinde yol kontrol uygulaması yapıldığı belirtildi.

Iğdır istikametinden Doğubayazıt'a doğru giden 2 takside arama yapıldığının bildirildiği açıklamada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen 6'sı Afganistan ve 4'ü Pakistan uyruklu olmak üzere 10 kişi yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda, kaçaklar ile sürücüler gözaltına alındı, taksilere el konuldu.


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